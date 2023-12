Das sollte den DesignOne Japan-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Designone Japan-Aktie weist der RSI aktuell einen Wert von 81,25 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 76, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die charttechnische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 169,7 JPY für die Designone Japan-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 122 JPY, was einem Unterschied von -28,11 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 150,56 JPY weist mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-18,97 Prozent Abweichung) auf eine ungünstige Entwicklung hin, die zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Designone Japan diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Beobachtung und Auswertung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Designone Japan führt.