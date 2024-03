Das sollte den Daikin Kogyo-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Daikin Industries":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daikin Industries liegt derzeit bei 26, was bedeutet, dass die Börse 26,1 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 4 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauprodukte". Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Daikin Industries-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis "Schlecht" bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 24164,51 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 20295 JPY liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 22476,5 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält Daikin Industries somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die meisten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale generiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Daikin Industries in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Daikin Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,34 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 36,21 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Daikin Industries 37,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.