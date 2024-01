Das sollte den Crew Energy-Chefs zu denken geben!

Die kanadische Öl- und Gasfirma Crew Energy hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite. Die aktuelle Rendite beträgt 0 %, was 74,95 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Erträge als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Crew Energy ist neutral, wie Analysen sozialer Plattformen ergaben. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer negativen Einstufung der Aktienstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Crew Energy derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" performte Crew Energy in den letzten 12 Monaten schlechter, mit einem Rückgang von -19,36 %. Der Branchendurchschnitt stieg um 1,16 %, was eine Underperformance von -20,52 % für Crew Energy bedeutet. Auch im Vergleich zum Energiesektor liegt Crew Energy mit einer Unterperformance von 20,52 % unter dem Durchschnitt und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt kann Crew Energy in Bezug auf Dividendenrendite, Stimmung der Anleger und Branchenvergleich kein gutes Ergebnis erzielen.