Das sollte den Contemporary Amperex-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Contemporary Amperex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -20,62 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -9,1 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -19,47 Prozent, wobei Contemporary Amperex um 10,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Contemporary Amperex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 198 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 157,01 CNH liegt, was einem Unterschied von -20,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 154,69 CNH, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit wird die Contemporary Amperex-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Contemporary Amperex mit einem KGV von 15,89 einen Wert auf, der auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Contemporary Amperex lassen darauf schließen, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Contemporary Amperex die Einstufung: "Schlecht".

