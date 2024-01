Das sollte den Companhia Brasileira de Distribuicao-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Cia Brasileira De Distribuicao liegt bei 76,92, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,06 und signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cia Brasileira De Distribuicao auf 2,27 USD, während der Aktienkurs bei 0,7 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -69,16 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,75 USD, was einer Distanz von -6,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. In Bezug auf Cia Brasileira De Distribuicao wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cia Brasileira De Distribuicao besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.