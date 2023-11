Das sollte den Citic Offshore Helicopter-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Citic Offshore Helicopter verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,62 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine Überperformance von 6,73 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Luftfracht und Logistik-Branche beträgt 2,65 Prozent, wobei Citic Offshore Helicopter aktuell um 4,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser guten Performance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Bei der Dividende schüttet Citic Offshore Helicopter derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte beobachtet werden, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Zudem gab es eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Citic Offshore Helicopter derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 80 überkauft ist, wodurch das Signal auf "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".