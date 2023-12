Das sollte den China Merchants Land-Chefs zu denken geben!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei China Merchants Land wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über China Merchants Land spiegeln eine neutrale Einschätzung wider, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergab einen Wert von 80 für RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte, und einen Wert von 65,22 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich also ein Ranking von "Schlecht" gemäß dem Relative Strength-Index.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs sowohl den GD200 als auch den GD50 übersteigt, was zu Abweichungen von -31,4 Prozent bzw. -10,61 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.