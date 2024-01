Das sollte den China Merchants Energy Shipping-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der China Merchants Energy Shipping-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,46 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,19 Prozent entspricht. Dies wird als "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht angesehen. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ist der Wert 6,07 CNH, was einer Abweichung von +6,43 Prozent entspricht, und somit erhält die China Merchants Energy Shipping-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber China Merchants Energy Shipping eingestellt waren, mit insgesamt vier positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von China Merchants Energy Shipping mit 3,61 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 3,39 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich für China Merchants Energy Shipping in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.