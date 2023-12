Das sollte den China Merchants BankClass H-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "China Merchants Bank":

Der Aktienkurs der China Merchants Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,09 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -19,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -1,41 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 3,6 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt die China Merchants Bank um 24,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die China Merchants Bank ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Merchants Bank-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unterperformt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 32,83 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 27,23 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -17,06 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,22 CNH, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer Abweichung von -9,89 Prozent führt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Merchants Bank somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die China Merchants Bank-Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der China Merchants Bank-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass die China Merchants Bank überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die China Merchants Bank-Aktie.