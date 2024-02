Das sollte den China Life Insurance Company-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von China Life Insurance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,54 Prozent erzielt, was 25,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -19,41 Prozent, und China Life Insurance liegt aktuell 20,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung für China Life Insurance hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Life Insurance-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die längerfristige Betrachtung ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Basis wird China Life Insurance als überbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,96 einen Abstand von 29 Prozent zum Branchen-KGV von 10,09 aufweist. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.