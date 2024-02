Das sollte den China Environmental Technology and Bioenergy Holdings-Chefs zu denken geben!

Die China Environmental And Bioenergy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,47 HKD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,335 HKD, was einen Rückgang von 28,72 Prozent darstellt und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht hervorruft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,39 HKD liegt mit einem Rückgang von 14,1 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Environmental And Bioenergy-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei zeigen sich interessante Ausprägungen für China Environmental And Bioenergy. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die China Environmental And Bioenergy-Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 6,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Environmental And Bioenergy liegt bei 85,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält China Environmental And Bioenergy daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.