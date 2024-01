Das sollte den Chengdu Corpro-Chefs zu denken geben!

Die Aktien von Chengdu Corpro haben in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 22,34 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 20,2 CNH, was einem Unterschied von -9,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,55 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-10,42 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chengdu Corpro also eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Chengdu Corpro bei -13,81 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche mit einer mittleren Rendite von 19,56 Prozent liegt die Rendite von Chengdu Corpro mit -33,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Chengdu Corpro ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien dominierten vor allem positive Meinungen, jedoch war das Interesse an der Aktie in den letzten Tagen insgesamt neutral.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Chengdu Corpro weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält Chengdu Corpro gemäß der technischen Analyse eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht und im Branchenvergleich. Das Anleger-Sentiment wird jedoch positiv bewertet, während der RSI auf eine neutrale Position hinweist.