Das sollte den Caspian Sunrise-Chefs zu denken geben!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Caspian Sunrise beträgt derzeit 6,75 und liegt damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 für die Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hindeuten, dass die Caspian Sunrise-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,0175 EUR liegt, was einer Abweichung von -56,25 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält Caspian Sunrise in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für Caspian Sunrise hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Caspian Sunrise-Aktie liegt bei 71, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 73,33 deutet auf eine Überbewertung hin. Somit erhält die Aktie nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Caspian Sunrise-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung abschneidet.