Das sollte den Carbon-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse von Carbon-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 7,29 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,94 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,17 EUR, was einer Abweichung von -3,73 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Carbon-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,26 Prozent erzielt, was 33,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 7,33 Prozent, und Carbon liegt aktuell 34,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Carbon mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent auf. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Carbon. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.