Das sollte den CarMax-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Carmax ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In dieser Zeit wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden 8 negative Signale und keine positiven Signale aus den sozialen Medien gewonnen, was zu einer weiteren "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Carmax im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,64 Prozent erzielt, was 10,35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Unternehmen im Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -7,86 Prozent, und Carmax liegt aktuell 15,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Carmax im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,42 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carmax-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 77,44 überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht" eingestuft.