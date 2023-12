Das sollte den C&D Property Management-Chefs zu denken geben!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von C&d Property Management wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält C&d Property Management daher in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der C&d Property Management führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher auf "Schlecht".

Bezüglich des Anleger-Sentiments wurde über C&d Property Management in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der C&d Property Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,95 HKD. Der letzte Schlusskurs (3,36 HKD) weicht um -14,94 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von -7,18 Prozent führt. Insgesamt erhält die C&d Property Management-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.