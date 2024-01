Das sollte den CVS Health-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Cvs Health-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Cvs Health-Aktie.

Ein weiterer Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Cvs Health nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit erhält Cvs Health insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 71,46 USD für den Schlusskurs der Cvs Health-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,99 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Rating für die Aktie. Somit erhält Cvs Health insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cvs Health einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" unter dem Durchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Cvs Health-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.

