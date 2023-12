Das sollte den Buhler Industries-Chefs zu denken geben!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Buhler Industries in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu dieser Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Buhler Industries bei 0 Prozent, was 2,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent, was dazu führt, dass die Aktie als unrentables Investment mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Buhler Industries bei 12,14 liegt, was 58 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 29,08. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Buhler Industries-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,33, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Buhler Industries gemäß dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.