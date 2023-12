Das sollte den British American Tobacco-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können ein wichtiger Indikator für die zukünftige Entwicklung sein. Bei British American Tobacco zeigt sich in diesem Bereich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von British American Tobacco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von British American Tobacco im letzten Jahr eine Rendite von -24,45 Prozent erzielt, was 28,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit dem Sektor "Tabak" liegt die Rendite mit -6,07 Prozent unterdurchschnittlich. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet zeigt sich jedoch eine positive Einschätzung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von British American Tobacco liegt mit 5 deutlich unter dem Durchschnitt von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Tabak", die ein KGV von 23 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen auf eine unterdurchschnittliche Entwicklung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Aktie von British American Tobacco daher gemischte Bewertungen, wobei die langfristige Stimmungslage und die Branchenvergleiche auf eine negative Entwicklung hindeuten, während die fundamentalen Gesichtspunkte positiver bewertet werden.