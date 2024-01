Das sollte den Braxia Scientific-Chefs zu denken geben!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Braxia Scientific war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment. Auch in den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Braxia Scientific, weshalb das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet werden. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -75 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abstand von -50 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beläuft sich auf 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für 25 Tage betrachtet wird, liegt bei 60 und führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend erhält Braxia Scientific daher ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf den genannten Kriterien.