Das sollte den Boat Rocker Media-Chefs zu denken geben!

Die Boat Rocker Media-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt zur Ermittlung des aktuellen Trends des Wertpapiers herangezogen wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,89 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,26 CAD liegt, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,63 CAD über dem letzten Schlusskurs von 1,26 CAD. Diese Betrachtung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Boat Rocker Media-Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien, da in den vergangenen Tagen weder besonders positive noch negative Themen zur Diskussion standen.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Boat Rocker Media-Aktie, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Zusammenfassend erhält die Boat Rocker Media-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index ein durchgängiges "Schlecht"-Rating. Insgesamt spiegelt die Anleger-Stimmung eine neutrale Haltung wider.