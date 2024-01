Das sollte den BlueLinx-Chefs zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt das KGV von Bluelinx mit 9,79 deutlich unter dem Durchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bluelinx-Aktie bei 110,72 USD liegt, was einer Entfernung von +31,56 Prozent vom GD200 (84,16 USD) entspricht. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 90,18 USD liegt, wird ein positives Signal mit einem Abstand von +22,78 Prozent festgestellt. Somit wird der Kurs der Bluelinx-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Bluelinx eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Bluelinx in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 242,31 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -184,54 Prozent im Vergleich. Auch im Vergleich zum gesamten Industrie-Sektor lag die Rendite von Bluelinx um 91,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.