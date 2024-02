Das sollte den Better Life Commercial Chain Share-Chefs zu denken geben!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Better Life Commercial Chain Share in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität aufweist. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" bewertet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 4,62 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,91 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,01 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 3,75 CNH, was zu einem Abstand von -22,4 Prozent und einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Better Life Commercial Chain Share liegt bei 53,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 71,81, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,1 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -34,47 Prozent im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bedeutet. Auch im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Aktie mit einer Rendite von 37,38 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem Gesamt-Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.