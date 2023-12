Das sollte den Beijing Medical and Health Industry-Chefs zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Health liegt momentan bei 34,19, was 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör von 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Beijing Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,8 Prozent zur Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Beijing Health war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Beijing Health-Aktie von 0,066 HKD mit -17,5 Prozent Entfernung vom GD200 (0,08 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 0,07 HKD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Beijing Health-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.