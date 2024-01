Das sollte den Bed Bath, Beyond-Chefs zu denken geben!

Die Dividendenrendite der Aktie von Bed Bath & Beyond liegt derzeit bei 0 %, was 3,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel darstellt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung, was die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für die Aktie von Bed Bath & Beyond in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet, obwohl die Kommunikationsfrequenz unverändert geblieben ist.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Bed Bath & Beyond-Aktie ist insgesamt negativ, mit 0 Gut, 0 Neutral und 4 Schlecht Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 1,83 USD, was auf eine mögliche zukünftige Performance von 2223,62 Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis von 0.0789 USD hindeutet. Eine neutrale Bewertung wird daher insgesamt vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Bed Bath & Beyond-Aktie bei -99,21 Prozent, was mehr als 101 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,83 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Aktie mit einer Rendite von -99,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.