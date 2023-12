Das sollte den Bar Pacific-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Bar Pacific verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,26 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt Bar Pacific mit einem Wert von 47,32 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,06 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt 5,24 Prozent, und Bar Pacific liegt aktuell um 41,51 Prozent darunter. Aufgrund dieser Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bar Pacific derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,08 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,058 HKD liegt, was einer Abweichung von -27,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,07 HKD um -17,14 Prozent unter dem Trendsignal. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Bar Pacific als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,16 liegt die Aktie insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 31,44 im Segment "Hotels, Restaurants und Freizeit". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Bar Pacific zeigt der RSI7 einen Wert von 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist, und der RSI25 liegt bei 88,89, was ebenfalls als überkauft gilt. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Bar Pacific-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.