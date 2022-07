Das sollte den Autoneum-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Autoneum Holding":

Autoneum weist am 23.07.2022, 02:49 Uhr einen Kurs von 97.4 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

Unser Analystenteam hat Autoneum auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Autoneum hat mit einer Dividendenrendite von 1,49 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6.03%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt -4,54. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Autoneum-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Autoneum mit einem Wert von 20,57 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Automatische Komponenten" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 19,6 , womit sich ein Abstand von 5 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Autoneum mit einer Rendite von -36,12 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,4 Prozent. Auch hier liegt Autoneum mit 33,72 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.