Das sollte den Arvinas-Chefs zu denken geben!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Arvinas in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Arvinas wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Arvinas bei -6,51 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 12,37 Prozent, wobei Arvinas mit 18,88 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Arvinas mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,46 %) schlechter ab. Die Differenz von 2,46 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Arvinas beträgt derzeit 74,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating. Beim 25-Tage-RSI ist Arvinas weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.