Das sollte den Arena Holdings-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Arena ist laut einer Analyse der Diskussionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Analyse der Diskussionsintensität zur Aktie von Arena ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität, weshalb ihr in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aus dem aktuellen Kurs der Arena-Aktie von 2,56 USD, der -36,32 Prozent unter dem GD200 (4,02 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,44 USD, was einem Abstand von -25,58 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arena-Aktie liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung von "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 58 und wird daher als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, der charttechnischen Bewertung und des RSI ein überwiegend negatives Bild der Arena-Aktie.