Das sollte den Arcelik-Chefs zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelik liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,45 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird Arcelik daher als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen zu Arcelik abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter liegt die Dividendenrendite von Arcelik bei 1,69 %, was 13,73 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 15,42 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcelik-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 26,15 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 21,75 USD liegt 16,83 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 23,2 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Arcelik also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.