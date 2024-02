Das sollte den Aquirian-Chefs zu denken geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf überkaufte Titel hin, was möglicherweise zu Kursrücksetzern führen kann, während ein niedriger RSI auf überverkaufte Titel hinweist, bei denen Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Im Fall von Aquirian wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird Aquirian eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zugewiesen. Der RSI25 liegt bei 52,94, was bedeutet, dass Aquirian weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Aquirian eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das Unternehmen auch hier als "Neutral" eingestuft.

Die Untersuchung der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aquirian eingestellt waren. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Aquirian mit -5,26 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -10 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der Aquirian-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.