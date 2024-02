Das sollte den Anhui Shenjian New Materials-Chefs zu denken geben!

Wer in die Aktie von Anhui Shenjian New Materials investiert, kann derzeit von einer Dividendenrendite in Höhe von 2,57 % profitieren. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche bedeutet dies einen Mehrertrag von 0,45 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens liegen damit nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anhui Shenjian New Materials-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 31 auf, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 67,59 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Anhui Shenjian New Materials.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Anhui Shenjian New Materials-Aktie derzeit bei 3,89 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 2,92 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -18,66 Prozent.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Shenjian New Materials 1099, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemikalienbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Anhui Shenjian New Materials-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Relative Strength Index als auch die fundamentale Analyse.