Das sollte den AnaptysBio-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Dottikon ES Holding":

Die Dividendenrendite von Anaptysbio liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Anaptysbio-Aktie positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Aktie eine Rendite von -32,41 Prozent erzielt, was 49,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Biotechnologie-Branche beträgt 8,72 Prozent, wobei Anaptysbio aktuell 41,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.