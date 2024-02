Das sollte den Amazon-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Amazon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 78,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -8,99 Prozent gefallen ist, eine Outperformance von +87,72 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Amazon mit einer Überperformance von 87,79 Prozent im Vergleich zu einer mittleren Rendite von -9,07 Prozent im letzten Jahr abgeschnitten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Amazon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 136,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 168,64 USD lag, eine Abweichung von +23,78 Prozent. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (154,98 USD) wurde mit einem letzten Schlusskurs von 168,64 USD (+8,81 Prozent) übertroffen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Amazon aktuell 59,5, was 61 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 36 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Amazon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Darüber hinaus ergaben die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

