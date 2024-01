Das sollte den Allegheny-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert für Ati liegt bei 79,73, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ati eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher insgesamt als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Ati im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,58 Prozent erzielt, was jedoch 23,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 74,45 Prozent, und Ati liegt aktuell 23,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Ati ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,27 auf, was 78 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut" führt.