Das sollte den Alibaba Group-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Nur an zwei Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses pessimistischen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Zusätzliche automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit insbesondere negative Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Alibaba insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Alibaba derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,36% niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zum "Internet & Katalog Einzelhandel"-Sektor.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alibaba-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 82,85 HKD, während der Kurs der Aktie (65,55 HKD) um -20,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 73,18 HKD führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Zeitraum.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Alibaba über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Auch die positive Rate der Stimmungsänderung führt zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert in diesem Bereich. Insgesamt ergibt sich somit für Alibaba in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".