Das sollte den Ahlers-Chefs zu denken geben!

Ahlers-Aktie schneidet im Vergleich zur Branche und zum Sektor schlecht ab

Der Aktienkurs von Ahlers verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -98,71 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -4,07 Prozent, was bedeutet, dass Ahlers eine Underperformance von -94,64 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,85 Prozent, und Ahlers verzeichnete eine Unterperformance von 95,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ahlers. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ahlers derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 3,52 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,52 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, wurde ebenfalls betrachtet. Der RSI der Ahlers führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,52 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Ahlers-Aktie.