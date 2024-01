Das sollte den Aemetis-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Aemetis-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 4,8 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 4,575 USD lag, was einem Abstand von -4,69 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,79 USD, was einer Differenz von -4,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aemetis-Aktie derzeit mit einem Wert von 90,77 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Aemetis deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, da 0 Buy, 0 Neutral und 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aemetis liegt bei 0 USD, was einer prognostizierten negativen Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in der Analysten-Untersuchung insgesamt als "Neutral" eingestuft.