Das sollte den AMS-Chefs zu denken geben!

Ams-osram-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Ams-osram-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,83 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,48 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 62 bzw. 58,25, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Die statistischen Auswertungen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Performance der Ams-osram-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -55,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um 32,85 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors von 24,62 Prozent liegt die Aktie um 79,73 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Ams-osram-Aktie, die auf eine Unterbewertung auf fundamentaler Basis und ein neutrales Anleger-Sentiment hinweist, aber auch eine deutliche Underperformance im Vergleich zur Branche und dem Sektor zeigt.