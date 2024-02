Das sollte den ADTRAN Holdings-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse der Adtran-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 7,42 EUR lag. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,992 EUR, was einem Unterschied von -19,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 6,07 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,29 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Adtran-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Adtran auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Adtran aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Daher wird die Aktie auch hier mit "Schlecht" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz hingegen wurde eine Zunahme festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Abschließend betrachtet die technische Analyse das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Dabei ergibt sich für die Adtran-Aktie ein RSI-Wert von 65,74 bzw. 60, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem RSI eine "Neutral"-Bewertung für die Adtran-Aktie.