smartShift- und ASUG-Studie zeigt, dass SAP-Kunden benutzerdefinierten Code abschwächen und gleichzeitig die Automatisierung vorantreiben

Boston (ots/PRNewswire) -smartShift, ein Unternehmen, das SAP-Unternehmen eine bessere Methode zur Migration und Optimierung von benutzerdefiniertem Code bietet, gab die Ergebnisse eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit der ASUG (Americas' SAP Users' Group) bekannt.Unternehmen, die auf SAP S/4HANA umsteigen, sehen sich mit Hindernissen bei der Aufrüstung ihrer Systeme konfrontiert. Eine der größten Herausforderungen ist die Frage, wie sie ihren benutzerdefinierten ABAP-Code verwalten können, wenn sie das System wechseln. Die von den Kunden genannten Methoden haben einen von drei Wegen eingeschlagen: die Nutzung ihrer internen Ressourcen, die Nutzung von Partnerressourcen oder die Nutzung von Ressourcen der SAP. Viele haben sich durchgesetzt, aber jeder hat seine Herausforderungen erlebt.„Unsere Forschung mit smartShift zeigt die Herausforderungen, denen sich SAP-Kunden bei der Verwaltung von benutzerdefiniertem Code gegenübersehen, insbesondere wenn sie sich zu neuen SAP-Umgebungen weiterentwickeln. Die Vorteile der Automatisierung liegen auf der Hand und werden in unserer Studie aufgezeigt", so Marissa Gilbert, Research Director bei ASUG.„Wenn es um die Verwaltung von benutzerdefiniertem Code geht, wünschen sich die meisten Unternehmen eine bewährte Methode, die garantierte Ergebnisse liefert, ohne eine Unterbrechung des Geschäftsbetriebs zu riskieren. Unabhängig davon, wie groß die benutzerdefinierte Codebasis ist oder wie komplex, wir garantieren das Geschäftsergebnis. Unsere patentierte KI-gestützte automatisierte Lösung und unser softwaregesteuerter Ansatz ermöglichen es uns, benutzerdefinierten Code innerhalb von Wochen statt Monaten zu korrigieren und umzuwandeln. Wir haben dies bei mehr als 3.000 SAP-Systemen getan. Es funktioniert einfach und unsere Kunden und Partner sagen uns, dass es keine bessere Lösung auf dem Markt gibt", so Derek Oats, CEO von smartShift.Viele SAP-Kunden berichteten, dass sie mit ihrem Ansatz zur Verwaltung benutzerdefinierter Codes entweder neutral oder unzufrieden sind. Diese Ansätze haben sich auf eine manuelle Codekorrektur mit einiger Werkzeugunterstützung verlassen. Sie sind tendenziell arbeitsintensiv, zeitaufwändig und riskant! Alternativ dazu können vollautomatisierte Lösungen wie die von smartShift angebotenen die Effizienz steigern, manuelle Arbeit reduzieren und die digitale Transformation beschleunigen. Sie können SAP-Kunden auch dabei unterstützen, sich für die Zukunft einzurichten, indem sie ihre gesamte Applikationsinfrastruktur modernisieren.Sehen Sie sich diesen Webcast an, um mehr über die Ergebnisse der ASUG-Studie zu erfahren: https://www.asug.com/events/how-to-address-custom-code-for-sap-transformation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3794156-1&h=27725034&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3794156-1%26h%3D1540685324%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.asug.com%252Fevents%252Fhow-to-address-custom-code-for-sap-transformation%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.asug.com%252Fevents%252Fhow-to-address-custom-code-for-sap-transformation&a=https%3A%2F%2Fwww.asug.com%2Fevents%2Fhow-to-address-custom-code-for-sap-transformation)Klicken Sie hier, um auf den vollständigen Bericht zuzugreifen: https://smartshift.com/smartshift-and-asug-the-impact-of-custom-code/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3794156-1&h=636728327&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3794156-1%26h%3D173995682%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsmartshift.com%252Fsmartshift-and-asug-the-impact-of-custom-code%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsmartshift.com%252Fsmartshift-and-asug-the-impact-of-custom-code%252F&a=https%3A%2F%2Fsmartshift.com%2Fsmartshift-and-asug-the-impact-of-custom-code%2F)Informationen zu ASUGASUG ist die weltweit größte SAP-Benutzergruppe. Das Unternehmen wurde ursprünglich von einer Gruppe visionärer SAP-Kunden gegründet und hat sich 1991 zum Ziel gesetzt, Menschen und Organisationen dabei zu helfen, den größten Nutzen aus ihren Investitionen in die SAP-Technologie zu ziehen. ASUG dient derzeit Tausenden von Unternehmen über unternehmensweite Mitgliedschaften und verbindet mehr als 130.000 Fachleute mit networking und Bildungsressourcen, um ihnen dabei zu helfen, neue Herausforderungen zu meistern. Durch persönliche und virtuelle Veranstaltungen, digitale on-demand-Ressourcen und fortwährende Unterstützung für seine Mitgliedschaft hilft ASUG-SAP Kunden dabei, mehr Möglichkeiten zu bieten.Informationen zu smartShiftsmartShift bietet Kunden von SAP eine bessere Möglichkeit, ihren benutzerdefinierten Code zu migrieren und zu optimieren. Mit seinen patentierten KI-betriebenen Lösungen liefert smartShift einen sicheren, stabilen und optimierten Code in wenigen Wochen und braucht dazu nicht Monate, wie es bei herkömmlichen Ansätzen der Fall ist. smartShift genießt das Vertrauen vieler der weltweit größten SAP-Kunden und wurde verwendet, um mehr als 3.000 SAP-Systeme zu modernisieren und mehr als 2,5 Milliarden Codezeilen umzuwandeln. smartShift bietet eine Festpreislösung mit einer 100-%-Qualitätsgarantie!Kontakt:Corporate CommunicationsDarshita SrivastavaE-Mail: dsrivastava@smartshift.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1431806/smartShift_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/smartshift--und-asug-studie-zeigt-dass-sap-kunden-benutzerdefinierten-code-abschwachen-und-gleichzeitig-die-automatisierung-vorantreiben-301757956.htmlOriginal-Content von: smartShift, übermittelt durch news aktuell