smartShift gründet Kundenbeirat, um Feedback zur Produktstrategie einzuholen

Boston und Mannheim, Deutschland (ots/PRNewswire) -smartShift, der weltweit führende Anbieter von intelligenter Automatisierung für SAP-Transformationen, hat heute die Gründung seines neuen Kundenbeirats bekannt gegeben.der smartShift-Kundenbeirat bringt Vordenker mit gemeinsamen Interessen, Anliegen und Enthusiasmus zusammen, um komplexe Probleme im Zusammenhang mit kundenspezifischen SAP-Anwendungen auf innovative Weise zu lösen. smartShift-Kunden wie Boehringer Ingelheim, BMW, EDEKA, JBS, Logista, Procter & Gamble, ZF und andere geben Feedback und Ratschläge zu smartShift-Lösungen und helfen bei der Definition unserer zukünftigen Roadmap, um die Anforderungen an SAP Clean Core und Anwendungsmodernisierung zu erfüllen.Derek Oats, CEO von smartShift, sagt dazu: „Das Feedback unserer Kunden war schon immer eine der wichtigsten Triebfedern für smartShift-Innovationen und hat dazu beigetragen, dass wir zum weltweit führenden Anbieter von intelligenter Automatisierung für SAP-Transformationen geworden sind. Wir freuen uns auf den regelmäßigen Austausch mit vielen unserer renommierten Kunden, auf ihre Anregungen zu den von uns angebotenen Lösungen und auf die Entwicklung von Technologien zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen der Branche.„Die erste Sitzung war sehr fesselnd. Wir haben diskutiert, wie Unternehmen die Automatisierung für ihre S/4HANA-Umstellung nutzen oder darüber nachdenken", sagt Arndt Hoffmann, Chief Strategist bei smartShift. „Es war großartig zu sehen, wie die Marktführer zusammenkamen und Erkenntnisse und Strategien aus ihren Erfahrungen beim Betrieb unternehmenskritischer SAP-Systeme austauschten. Unser Forum für Vordenker freut sich darauf, in den kommenden Sitzungen heiße Themen wie Clean Core, Embedded Steampunk, BTP usw. zu behandeln".Informationen zu smartShiftsmartShift Intelligent Automation® wird von globalen Marken zur Förderung von Innovationen eingesetzt. Wir helfen Kunden, die Transformation ihrer SAP-Systeme zu Cloud-Computing-Umgebungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Mit unseren Lösungen wurden Tausende von Anwendungsmodernisierungsinitiativen durchgeführt, bei denen über 2,5 Milliarden Codezeilen analysiert und konvertiert, Risiken beseitigt und strategische Ressourcen freigesetzt wurden, um das Wachstum an erste Stelle zu setzen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.smartshift.comKontakt:UnternehmenskommunikationDarshita SrivastavaE-Mail: dsrivastava@smartshift.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1431806/smartShift_Logo.jpgOriginal-Content von: smartShift, übermittelt durch news aktuell