smartShift mit dem External Business Partner Excellence Award 2022 von Procter & Gamble ausgezeichnet

Boston (ots/PRNewswire) -Die Auszeichnung würdigt die Rolle von smartShift als einem externen Geschäftspartner, der mit der Ambition von P&G in Einklang steht, Kunden weltweit jeden Tag zu begeistern und zu bedienen.smartShift, der weltweit führende Anbieter von intelligenter Automatisierung für SAP-Transformationen, wurde von Procter & Gamble mit dem prestigeträchtigen External Business Partner Excellence Award 2022 geehrt. Die Auszeichnung zeichnet Unternehmen aus, die über hervorragende Unterstützung für Procter & Gamble hinausgegangen sind, indem sie Spitzenleistungen in fünf Schlüsselbereichen gezeigt haben: Handel, operatives Geschäft, Innovation, Beziehung und Citizenship. smartShift unterstützt die mehrjährige Transformation der Lieferkettenplattform von P&G.„Das gesamte smartShift-Team fühlt sich geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten", sagte Arndt Hoffmann, Chief Customer Officer von smartShift. „Intelligente Automatisierung ermöglicht es uns, hervorragende Qualität für unsere Kunden zu liefern und den typischen Schmerz manueller, arbeitsorientierter SAP-Transformationsprogramme zu beseitigen."„Diese Unternehmen gehörten zu den besten, die nachhaltige und außergewöhnliche Beiträge geleistet haben, und wir feiern sie, weil sie integrale Mitglieder unseres Lieferantenökosystems sind", sagte Ana Elena Marziano, Chief Purchasing Officer von P&G. „Die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit unserem Lieferantenökosystem ist entscheidend, um erfolgreich zu sein – wir innovieren, lösen Probleme und optimieren unsere Lieferketten gemeinsam."Klicken Sie hier, um die P&G-Fallstudie zu lesen.https://smartshift.com/smartshift-maintained-business-velocity-for-procter-gamble-during-a-complex-s-4hana-transformation/Informationen zu smartShiftSmartshift Intelligent Automation® genießt das Vertrauen globaler Marken, um Innovation voranzutreiben. Wir helfen Kunden, die Transformation ihrer SAP-Systeme in Cloud-Computing-Umgebungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Unsere Lösungen haben Tausende von Initiativen zur Anwendungsmodernisierung geliefert, die mehr als 2,5 Milliarden Codezeilen analysieren und konvertieren, Risiken eliminieren und strategische Ressourcen freisetzen, damit Unternehmen sich auf das Wachstum konzentrieren können.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.smartshift.comKontakt:Darshita SrivastavaE-Mail: dsrivastava@smartshift.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1431806/smartShift_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/smartshift-mit-dem-external-business-partner-excellence-award-2022-von-procter--gamble-ausgezeichnet-301698397.htmlOriginal-Content von: smartShift, übermittelt durch news aktuell