sino im Check!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie von den Anlegern berichtet wurde. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sino unterhalten. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion und somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Bezogen auf den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt die Sino-Aktie momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Sino-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Sino-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,22 Prozent, was 4,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,73) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher positiv und vergibt eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 68, was bedeutet, dass die Börse 68,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Sino zahlt. Dies liegt 33 Prozent über dem branchenüblichen Wert von 51 im Bereich "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.