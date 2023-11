sino Aktie: Das ist ein Hammer

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Sino untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Sino diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt 10,22 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 4,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 6) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sino-Aktie von der Redaktion eine Bewertung von "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Sino liegt derzeit bei 28,78 EUR. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 26 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -9,66 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 26,57 EUR, was einer Differenz von -2,15 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Sino in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,27 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,5 Prozent gefallen sind, konnte Sino eine Outperformance von +9,78 Prozent verzeichnen. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Sino 5,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.