sino Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse der Sino-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 28,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 30,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,14 EUR) wird mit einem Abweichungswert von +10,91 Prozent überschritten. Insgesamt erhält die Sino-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Finanzsektor ergibt sich eine Rendite von 8,27 Prozent, was jedoch 5,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,31 Prozent liegt. Im Bereich der Kapitalmärkte liegt die mittlere jährliche Rendite bei 7,55 Prozent, wobei Sino aktuell um 0,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sino-Aktie liegt bei 34,38, was als neutrale Situation interpretiert wird. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Sino-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Des Weiteren bietet Sino im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 10,22 %, was 4,51 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt.