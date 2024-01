sino Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino":

Der Aktienkurs von Sino hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 8,07 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sino im Branchenvergleich eine Outperformance von +0,2 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 13,83 Prozent, wobei Sino um 5,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Sino ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Sino als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 68,78 liegt insgesamt 33 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 51,69 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sino-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,35 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,4 EUR liegt, was einem Unterschied von +0,18 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 26,8 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,97 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,22 Prozent, was 4,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,74) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sino-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Sino eine Mischung aus neutralen und positiven Bewertungen in den verschiedenen Analysen.