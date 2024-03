sino Aktie: Füße still halten!

Die Aktie von Sino weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,18 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Sino in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 36,03 %. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt lediglich um 10,85 % gestiegen, was einer Outperformance von +25,18 % entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 13,19 % lag Sino 22,84 % über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen ergibt sich daher eine positive Bewertung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sino beträgt aktuell 68,78 und liegt damit 8 % unter dem Branchendurchschnitt von 74. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Sino auf dieser Stufe ebenfalls eine positive Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Sino. Es gab einige positive und negative Tage sowie Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Sino daher von der Redaktion ein positives Rating für die Anlegerstimmung.