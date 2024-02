Das sind die Highlights aller 59 Jahresbriefe von Warren Buffett

Berkshire Hathaway's Entwicklung seit 1965: Humorvolle Notizen zeichnen Weg des Unternehmens nach.

Buffett erweiterte in seinem jüngsten Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway am Samstag seine Referenzen auf seine Schwester. Diese lebendigen Einblicke zeugen von dem schlichten und pragmatischen Stil, den Buffett im Laufe von mehr als einem halben Jahrhundert in seinen Mitteilungen an die Besitzer von Berkshire-Aktien entwickelt hat. "Wenn ich mir die Besitzer vorstelle, die Berkshire anstrebt, habe ich das perfekte mentale Modell, meine Schwester Bertie", schrieb er. Er fügte hinzu, dass seine Schwester intelligent, vernünftig und keineswegs naiv sei - aber nicht bereit für eine Wirtschaftsprüfung und sich auch nicht als Expertin auf diesem Gebiet sieht. "Also", schrieb der berühmte Investor, "was würde Bertie dieses Jahr interessieren?"

Dieser jüngste Brief ist Teil einer Serie von Notizen an die Aktionäre von Berkshire, die bis ins Jahr 1965 zurückreicht, als seine Investmentpartnerschaft die Kontrolle über das Unternehmen übernahm. (Frühere Briefe wurden von anderen Berkshire-Persönlichkeiten unterzeichnet, aber von Buffett geschrieben.) Die Briefe zeichnen die Entwicklung von Berkshire von einem kämpfenden Textilhersteller in Neuengland zu einem Konglomerat mit einem riesigen Aktienportfolio und Geschäftsinteressen in Versicherungen, Schienenverkehr, Energie und Süßigkeiten nach. Auf dem Weg erklärte Buffett den Aktionären die Funktionsweise der Versicherungsbranche, die Feinheiten von Rechnungslegungsregeln und wie man Aktien bewertet.

In der Aufgabe, Themen zu erklären, die für einige Aktionäre möglicherweise langweilig wirken, schrieb Buffett in der Stimme eines freundlichen - und manchmal lustigen - Lehrers. Er zitierte Yogi Berra und Mae West, Country-Songs und die Bibel. In einem Brief von Februar 2007 begann er einen Abschnitt über rückwirkende Versicherungsgeschäfte mit der Warnung: "Es ist Zeit, deinen Brokkoli zu essen" und beendete ihn mit den Worten: "Bist du nicht froh, dass ich dir versprochen habe, dass es keine Prüfung geben wird?"

Investoren von Berkshire, heute das siebtgrößte Unternehmen in den USA nach Marktkapitalisierung, betrachten die Briefe als Quelle für Bildung und Weisheit. Hier sind einige der denkwürdigsten Passagen:

"Das Unternehmen hat nach geeigneten Akquisitionen innerhalb und möglicherweise außerhalb der Textilbranche gesucht. Obwohl bisher keine erfolgreich abgeschlossen wurde, haben wir weiterhin ein aktives Interesse an solchen Akquisitionen." 2. Dezember 1966 (unterzeichnet vom Berkshire-Vorsitzenden Malcolm Chace Jr. und dem Präsidenten Kenneth Chace).

"Anleger können immer zum aktuellen Preis Frösche kaufen. Wenn Anleger jedoch kapitalaufwendige Prinzessinnen finanzieren, die doppelt so viel für das Recht zahlen, den Frosch zu küssen, sollten diese Küsse wirklich viel Power haben. Wir haben viele Küsse beobachtet, aber nur sehr wenige Wunder gesehen. Dennoch bleiben viele Unternehmensprinzessinnen zuversichtlich hinsichtlich der zukünftigen Wirksamkeit ihrer Küsse - auch nachdem ihre Unternehmenshöfe knietief in toten Fröschen versinken." 26. Februar 1982.

"Gelegentliche Ausbrüche dieser beiden hochansteckenden Krankheiten, Angst und Gier, werden immer in der Investmentgemeinschaft auftreten. Der Zeitpunkt dieser Epidemien ist unvorhersehbar. Und die Marktabweichungen, die sie verursachen, sind ebenso unvorhersehbar, sowohl was die Dauer als auch den Grad betrifft. Deshalb versuchen wir niemals, das Eintreffen oder das Verschwinden einer dieser Krankheiten vorauszusehen. Unser Ziel ist bescheidener: Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind." 27. Februar 1987.

"Es ist wahr, dass auf lange Sicht der Spielstand bei Investmententscheidungen der Marktpreis ist. Die Preise werden jedoch durch zukünftige Gewinne bestimmt. Beim Investieren, genauso wie im Baseball, muss man auf das Spielfeld achten, nicht auf den Spielstand." 28. Februar 1992.

"Der Hurrikan "Andrew" hat einige kleine Versicherer zerstört. Darüber hinaus hat er größere Unternehmen aufgeweckt und ihnen gezeigt, dass ihr Rückversicherungsschutz gegen Katastrophen bei weitem nicht ausreichend ist. (Es ist nur, wenn die Flut zurückgeht, dass man erfährt, wer nackt geschwommen ist.)" 1. März 1993.

"In einem Bullenmarkt muss man den Fehler vermeiden, den aufgetakelten Erpel nach einem Starkregen anzusehen, der sich nach einem Wolkenbruch selbstgefällig beschwert und glaubt, dass seine Paddelfähigkeiten ihn in der Welt nach oben gebracht haben. Eine nachdenkliche Ente würde stattdessen ihre Position nach dem Regen mit der anderer Enten im Teich vergleichen. Was ist also unsere Entenbewertung für 1997? Die Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite zeigt, dass wir letztes Jahr zwar fieberhaft gepaddelt haben, aber passive Enten, die einfach in den S&P-Index investiert haben, auch fast so schnell wie wir gestiegen sind. Unsere Einschätzung der Leistung von 1997 lautet also: Quack." 27. Februar 1998.

"Selbst Inspektor Clouseau könnte im vergangenen Jahr den Schuldigen finden: Ihren Vorsitzenden. Meine Leistung erinnert mich an den Quarterback, dessen Zeugnis vier F's und ein D aufwies, aber dessen Verständnisvoller Coach sagte: 'Sohn, ich denke du verbringst zu viel Zeit mit diesem einen Fach.' Mein 'ein Fach' ist die Kapitalallokation und meine Note für 1999 ist definitiv ein D. Das, was uns während des Jahres am meisten geschadet hat, war die unterdurchschnittliche Leistung des Aktienportfolios von Berkshire - und die Verantwortung für dieses Portfolio, abgesehen vom kleinen Teil, der von Lou Simpson von GEICO verwaltet wurde, liegt ganz bei mir." 1. März 2000.

"Das Orakel war Aesop und seine bleibende, wenn auch etwas unvollständige, Investitionsweisheit lautete: 'Ein Vogel in der Hand ist zwei im Busch wert.' Um dieses Prinzip zu erweitern, musst du nur drei Fragen beantworten. Wie sicher bist du, dass es tatsächlich Vögel im Busch gibt? Wann werden sie auftauchen und wie viele werden es sein? Wie hoch ist der risikofreie Zinssatz (den wir als Rendite von langfristigen US-Anleihen betrachten)? Wenn du diese drei Fragen beantworten kannst, kennst du den maximalen Wert des Busches - und die maximale Anzahl der Vögel, die du besitzt und für ihn angeboten werden sollten. Und natürlich denke nicht wörtlich an Vögel. Denke an Dollar." 28. Februar 2001.

"Es war für Berkshire und andere Eigentümer von US-Aktien in den vergangenen Jahren ein Leichtes, zu prosperieren. Zwischen dem 31. Dezember 1899 und dem 31. Dezember 1999, um ein wirklich langfristiges Beispiel zu geben, stieg der Dow von 66 auf 11.497... Diese enorme Steigerung kam aus einem einfachen Grund zustande: Im Laufe eines Jahrhunderts waren amerikanische Unternehmen äußerst erfolgreich und Investoren nahmen an der Welle ihres Wohlstands teil." 28. Februar.

