shopper Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Aktuell beträgt der RSI der Shopper-Aktie in den letzten 7 Tagen 50. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Shopper überverkauft ist. Dementsprechend erhält das Wertpapier eine "Gut"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Shopper.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shopper-Aktie beträgt derzeit 0,1 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 SGD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shopper auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Einstufung.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen erfolgen. Die Analyse der Kommentare und Themen rund um Shopper ergibt eine neutrale Bewertung.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz um Shopper zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.